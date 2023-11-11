Женский алкоголизм: чем он отличается от мужского и почему сложнее лечится

Женский алкоголизм существует, и существенно отличается от мужского.

В симптомах, причинах и последствиях прослеживается связь с психоконституцией человека, его психофизиологическим типом.

В развитии феномена женского алкоголизма большую роль играют физиологические особенности организма женщины и специфика психики.

Специалисты уверены: женский алкоголизм протекает тяжелее и труднее лечится.

Между тем, явление становится все более распространенным. Приведем несколько фактов:

У женщины-алкоголички умственная и психическая деградация наступают быстрее в 5 раз, чем у пьющего мужчины.

Если брать женскую половину населения России, можно отметить, что почти 2% женщин постоянно пьют.

Из общего числа людей с алкогольной зависимостью 25% составляют женщины.

Лечить зависимую от спиртного женщину гораздо сложнее, выявить скрытый алкоголизм тоже непросто.

Дамы умеют длительное время успешно прятать свой порок.

Первые признаки даже близкое окружение не всегда быстро может обнаружить.

И еще, для женского алкоголизма, в отличие от мужского, очень характерно одиночное пьянство.

Лечение женщин сложное, но успех возможен, есть специальные методики, главное - не отчаиваться и не опускать руки.

Порок не в том, что мы пьянствуем, а в том, что не поднимаем пьяных.

Это сказал великий русский классик, а Чехов, между прочим, плохого не посоветует.