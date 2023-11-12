80-летняя женщина подала на развод, потому что муж не говорил с ней 62 года их совместной жизни

Всю свою жизнь, 62 совместно прожитых года, Дороти Доусон думала, что муж не может говорить и слышать.

Она даже выучила ради него язык жестов, потратив на это два года.

Женщина хотела лучше понимать своего мужа, и это был единственно возможный способ наладить общение.

На суде престарелый муж-обманщик оправдывал себя так: он все эти годы притворялся, потому что не хотел слушать постоянные упреки своей ворчливой жены.

В деле о разводе указывается, что Барри Доусон не сказал своей супруге Дороти ни единого слова за все годы брака.

На развод она подала в возрасте 80 лет, мужу тогда было 84 года.

Дороти утверждала, что даже на языке жестов он не очень-то стремился к общению с ней и всегда находил поводы, чтобы уйти от разговоров.

Как только женщина освоила язык глухонемых, Барри заявил, что стал плохо видеть. Когда Дороти узнала всю жестокую правду, она сделала вывод, что проблемы со зрением у мужа тоже были выдумкой.

Несмотря на все эти странности, пара вырастила шестерых детей, также у Дороти и Барри 13 внуков. Все большое семейство тоже думало, что их отец и дедушка глухонемой.

Правда вскрылась случайно. Женщина увидела на ютуб-канале видеоролик, где узнала своего мужа, поющего караоке в баре. В этот день он должен был находиться, по его словам, на благотворительном мероприятии. Тогда у Дороти, наконец, открылись глаза.

Обиженная женщина подала на развод и потребовала компенсацию за моральный ущерб, а также половину имущества.

Адвокат Барри, Роберт Санчес, утверждал, что его клиент поступил благородно по отношению к своей жене.

Якобы он не хотел ссориться со своей второй половинкой, не желал обижать и оскорблять ее словами, поэтому и притворялся.

Также Санчес, добавил, что это был "единственный способ заставить замолчать эту надоедливую старуху".

По словам адвоката, женщина очень болтлива и раздражительна. Если бы его клиент не молчал все эти годы, то брак распался бы намного раньше.

Таким образом, Барри своим поступком способствовал сохранению семьи и укреплению супружеского союза.