Пятизвездочный отель отказался селить лидера Pink Floyd из-за его поддержки ХАМАС

Пятизвездочный отель в городе Буэнос-Айрес отказался принимать бывшего лидера и сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Причиной отказа послужили его резкие высказывания в адрес Израиля и поддержки палестинского народа, пишет El Observador.

Британский рок-музыкант прибыл в столицу Аргентины, где должен был выступить на стадионе «Ривер Плейт» 21-22 ноября.

По данным издания, Уотерс планировал разместиться вместе с командой в отеле Faena. Но руководство гостиницы приняло решение не допускать пребывания музыканта, который «публично разжигает ненависть».

В интервью шоу System Update сооснователь Pink Floyd ранее сказал, что атака группировки ХАМАС на Израиль - «сопротивление оккупации», которая длится с 1967-го года.