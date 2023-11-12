Пятизвездочный отель отказался селить лидера Pink Floyd из-за его поддержки ХАМАС

Пятизвездочный отель в городе Буэнос-Айрес отказался принимать бывшего лидера и сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Причиной отказа послужили его резкие высказывания в адрес Израиля и поддержки палестинского народа, пишет El Observador.
Британский рок-музыкант прибыл в столицу Аргентины, где должен был выступить на стадионе «Ривер Плейт» 21-22 ноября.
По данным издания, Уотерс планировал разместиться вместе с командой в отеле Faena. Но руководство гостиницы приняло решение не допускать пребывания музыканта, который «публично разжигает ненависть».
В интервью шоу System Update сооснователь Pink Floyd ранее сказал, что атака группировки ХАМАС на Израиль - «сопротивление оккупации», которая длится с 1967-го года.
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