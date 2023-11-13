13 ноября отмечаем Международный день слепых и Всемирный день доброты

08:19 2023-11-13
13 ноября отмечаем Международный день слепых и Всемирный день доброты

Рассказываем, чем знаменателен сегодняшний день, с какими важными и интересными датами в истории он связан.

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Каждый год 13 ноября в мире отмечают Всемирный день слепых с целью заострить внимание общественности на людях, оставшихся без зрения и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в жизни.

Дата выбрана ВОЗ не случайно: 13 ноября 1745 года - день рождения педагога Валентина Гаюи, который основал первые учебные заведении для ослепших людей. Он же создатель рельефного алфавита для невидящих.

Знаменательную дату ввели по предложению ВОЗ в 1984 году. В этот день принято проводить благотворительные мероприятия для сбора средств тем, у кого еще есть шанс на лечение.

Также 13 ноября принято праздновать Всемирный день доброты, его признают во многих странах мира. Появился он в Токио в 1998 году.

В этом году был проведен симпозиум "Всемирное движение за доброту", его участниками стали Таиланд, Австралия, Великобритания, США, Канада, Япония, Сингапур.

В другие годы к празднованию Дня доброты присоединились новые государства. В России эта "добрая" дата отмечается с 2009 года.

13 ноября принято совершать добрые дела, проявлять заботу о близких, устраивать мероприятия на соответствующую тему, благотворительные акции.

Предложить руку помощи можно детям-сиротам, пожилым людям, ветеранам, матерям-одиночкам, бездомным животным - всем, нуждающимся в заботе и поддержке. Можно просто подарить улыбку и букет незнакомому человеку на улице.

Другие интересные даты, связанные с 13 ноября: день изобретения сосисок, открытие Театра им. Евгения Вахтангова в Москве, день рождения Роберта Льюиса Стивенсона - автора "Острова сокровищ", "Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда", "Владетеля Баллантрэ".

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