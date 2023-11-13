В США родители 15 лет держали дочь на диване и довели до смерти

Работники скорой Луизианы, прибывшие в январе 2022 года к 36-летней Лейси Эллен Флэтчер, были потрясены, увидев истощенную девушку в собственных экскрементах. Она при этом провалилась в дыру в диване.

Было видно, что она не вставала с дивана много времени. Врачи констатировали смерть пациентки. По их данным, она скончалась за сутки-двое до их прихода.

Как сообщает автор канала "Блог жизненных историй" на платформе Дзен, родители погибшей Лейси Клэй и Шейле Флэтчер считались уважаемыми людьми.

Ее мать была помощником прокурора, потом ее избрали мэром городка, где жила семья. Отец трудился в некоммерческой благотворительной организации. При этом оба были религиозными людьми.

Лейси была желанным и единственным ребенком. Но потом у нее диагностировали аутизм и перевели на домашнее обучение. Ее состояние ухудшалось, девочка перестала двигаться, говорить и так далее.

На протяжении 15 лет родители не вызывали к ней докторов, медпомощь ей не оказывалась.

В 36 лет вес девушки составлял 30 килограмм, на теле были язвы и пролежни многолетней давности. По словам экспертов, причиной смерти стало хроническое недоедание, обездвиженность, остеомиелит (инфекция костей), образование острых язв и сепсис.

За 2 дня до смерти Лейси была оставлена в полном одиночестве - без еды и воды. Ее мама и папа в это время гостили в другом штате.