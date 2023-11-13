Гарем османского султана: 300 наложниц, обученных этикету, танцам, музыке, рисованию, макияжу, турецкой культуре

Красавиц обучали хорошим манерам, рукоделию, особым нормам поведения.
Самые красивые, образованные и старательные делали "карьеру".
Сначала они делались служанками и приближенными любимых жен султана.
Потом их брали к себе в услужение матери детей султана.
Самая высшая почесть была - попасть в компаньонки матери самого султана.
Валиде могла даже предложить девушку своему сыну и дать ей шанс родить ему сына.
Когда правил султан Мурад III, в гареме для девушек построили около 300 комнат. Размещались они на 6 этажах.
Девушки, проходившие обучение, находились отдельно от фавориток султана.
Был отдельный двор для прогулок женщин, которые родили султану детей.
Здесь же проводили досуг родственницы правителя и те, кто управлял гаремом.
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