Гарем османского султана: 300 наложниц, обученных этикету, танцам, музыке, рисованию, макияжу, турецкой культуре

Красавиц обучали хорошим манерам, рукоделию, особым нормам поведения.

Самые красивые, образованные и старательные делали "карьеру".

Сначала они делались служанками и приближенными любимых жен султана.

Потом их брали к себе в услужение матери детей султана.

Самая высшая почесть была - попасть в компаньонки матери самого султана.

Валиде могла даже предложить девушку своему сыну и дать ей шанс родить ему сына.

Когда правил султан Мурад III, в гареме для девушек построили около 300 комнат. Размещались они на 6 этажах.

Девушки, проходившие обучение, находились отдельно от фавориток султана.

Был отдельный двор для прогулок женщин, которые родили султану детей.

Здесь же проводили досуг родственницы правителя и те, кто управлял гаремом.