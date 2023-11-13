Начало 80-х годов подарило Джанни встречу с манекенщиком Антонио д’Амико

19:49 2023-11-13
Начало 80-х годов подарило Джанни встречу с манекенщиком Антонио д’Амико

Вместе они прожили 15 лет. Модельер принял его в свою компанию, доверив руководство линейкой спортивной одежды.

Именно Антонио был первым, кто оказался рядом, когда Версаче убил у дверей особняка в Майами-Бич 27-летний гомосексуалист Эндрю Кьюненен.

Через 4 дня после убийства окруженный полицией убийца застрелился. Известно, что он не имел работы, жил на деньги своих богатых гей-любовников.

Вскрытое завещание модельера нанесло удар сестре Донателле Версаче, отнявшей в свое время любовника у брата. Ей он не оставил ничего (у нее была хорошая доля в компании).

А половину активов своей компании завещал племяннице Аллегре Версаче, родившейся в браке с его бывшим сексуальным партнером Полем Беком.

Своему последнему секс-партнеру Антонио Версаче подарил пожизненное ежемесячное содержание в 50 млн лир (более 25 тысяч евро) до конца жизни, право проживать в своих итальянских и американских особняках.

Однако родственники кутюрье этого не смогли принять, они добились с помощью адвокатов уменьшения пособия и запретили Антонио проживать в домах Версаче.

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