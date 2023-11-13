Ночные бабочки оставили важный след на творчестве Версаче

В них он видел невероятных красавиц. Они кардинально отличались от вечно уставших женщин-тружениц, живущих по соседству.
Однако мать всегда ругала Джанни за привычку подглядывать за проститутками. Однажды в школе учитель отобрал у подростка целый ворох рисунков обнаженных женских тел. Родители, вызванные в школу, жестоко наказали мальчика.
Постоянное порицание родителей, особенно матери, против тяги к женскому полу, как к чему-то очень неприличному, сыграют свою роль. Талантливый кутюрье, повзрослев, потянется, не к женщинам, а к мужчинам.
Мода как «порнографическое шоу»
Свои первые наряды будущий знаменитый дизайнер вначале продавал известным домам моды.
Позже ему удастся в 25 лет вырваться из провинциального городка в Милан, одну из столиц мировой моды, и там в 32 года наконец-то открыть свой первый магазинчик.
Покупатели разбирали одежду от Версаче, которую он называл «шик и шок», как горячие пирожки.
Его смелые, сексуальные наряды понравились женщинам, которым в это время высокая мода предлагала чопорную строгую одежду. Вот как образы ночных бабочек из детства отразились на творчестве дизайнера.
А вот известные дизайнеры того времени восприняли ее в штыки, считая неприличным китчем. Например, Армани резко высказался о его коллекциях, сравнив их с порнографическим шоу.
Лагерфельд вообще адресовал кожаные модели прет-а-порте Версаче для садомазохистких вечеринок. Позже они были вынуждены признать талант Версаче, назвав его стиль необарокко.
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