Действенный способ получать большой урожай огурцов без особых усилий

21:11 2023-11-13
Действенный способ получать большой урожай огурцов без особых усилий

Формирование – это ограничение роста главного стебля или боковых отростков для лучшего роста и развития тех плетей, которые должны расти далее и формировать урожай.

Объем произведенной зеленой массы у кустов огурцов является в значительной степени сортовой особенностью.

Растение огурца образует основной побег, который может достигать длины 5 метров, из него вырастают боковые побеги первого ряда. Количество и длина боковых ответвлений также во многом зависит от сорта.

Большинство культивируемых сортов быстро растут и требуют формирования растений.

Правильное формирование огуречных кустов дает ряд преимуществ:

повышается урожайность;

экономия площади дачного участка;

уменьшается вероятность заражения растений грибковыми и бактериальными болезнями;

значительно облегчается сбор зеленцов.

Правильное вормирование плетей:

У сортовых огурцов вначале идут мужские цветки и через 2 недели вырастают побеги с женскими цветами.

Прищипываем этот побег над пятым листочком и чем раньше, тем лучше. А вот формирование гибридных сортов мы можем увидеть на обратной стороне пакетика.

Такие сорта преимущественно с женскими цветками. Если написано, что урожай формируется на основном стебле, то прищипываем боковые побеги.

Если огурчики завязываются в своей массе на боковых побегах, то удаляем верхушку у центрального стебля.

Что такое партенокарпические сорта:

Это самоплодные сорта, у которых все цветки с завязью, они всегда созревают раньше других сортов.

Партенокарпики часто имеют в одной пазухе листа по целому букету огурчиков. Они плодоносят на центральном стебле, поэтому прищипываем боковые побеги.

Первые завязи на центральном стебле тоже удаляем, на высоте 50 см., не жалеем, растение всё равно их сбросит. Ещё слабенькое растение не может прокормить «приплод», и мы видим, что огурчики желтеют.

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