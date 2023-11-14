В Новосибирске «Плюшкин» забил хламом свою квартиру и стал жить в подъезде

Житель Новосибирска за 10 лет накопил в квартире столько мусора, что для него там не осталось места, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Его соседи жаловались на неприятный запах и тараканов, но попытки призвать горожанина к порядку не помогли.

Мужчина утверждал, будто он утепляет жилье.

Некоторое время назад новосибирец, кроме того, развешивал по квартире мясо, добавив ко всем "ароматам" еще и трупный запах. После того, как полиция провела с ним беседу, новосибирец от гниющего мяса избавился, но продолжил забивать квартиру хламом.

Квартира, которую занимает местный "Плюшкин", является муниципальной. За долги, накопившиеся за 4 года, в ней отключены вода и свет. А в феврале наконец выселили и хозяина, предоставив ему в другом доме комнату.

Но он переезжать отказался и поселился прямо в подъезде этого же дома.