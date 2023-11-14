Как в теплице выращивать помидоры каждый год без севооборота: несколько полезных советов

Не получается следовать правилам севооборота, если теплица на огороде всего одна, а помидоры нужны каждый год.

Однако выращивание одних и тех же овощей на одном месте постоянно в конце концов закончится плохим урожаем или полным его отсутствием. Что же делать? Выход есть, приводим лайфхаки от опытных садоводов.

Постоянное высаживание томатов по томатов чревато накоплением инфекций и обеднением почвы. Как правило, в первом случае речь идет о кладоспориозе, альтернариозе, фитофторозе, возбудители которых долго сохраняются в теплице.

С этим можно бороться тотальной дезинфекцией. Делаем ее осенью или весной. Хороший вариант - нетоксичные препараты с триходермой.

Помидоры во время роста потребляют из земли много калия, поэтому его надо добавлять постоянно и в большом количестве. При дефиците этого элемента плоды будут невкусные, а потом и вообще их может не быть. Калий также помогает помидорам противостоять болезням.

Осенью вносим минимум 40 г на квадратный метр сульфата калия, можно взять и хлористый калий. Второй препарат лучше брать, если в теплицу добавляется снег, хлор потом со временем вымывается из почвы. Древесная зола тоже подходит. Ее вносят по литру на квадратный метр.

Помидоры также активно вытягивают из земли кальций. Его нехватка приводит к частым болезням. Древесная зола компенсирует не только дефицит калия, но и восполняет потерю кальция.

Еще одна важная мера - оживление почвы, для этого вносим триходерму.

Для хорошего урожая помидоров нужно следить за тем, чтобы земля была напитана гумусом, для этого необходимы компост и перегной.

На метр квадратный вносим ведро органики. Заменой может стать гуминовый препарат "Тандем".