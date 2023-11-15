Американские ученые первыми в мире обнаружили вирус-вампир

В марте 2020 года американский ученый Тагиде Декарвалью из Мэрилендского университета в округе Балтимор увидел нечто странное: вирус с другим, прикрепленным к его "шее" вирусом меньше по размеру.

Оба этих микроба являются бактериофагами. То есть, вирусами, которые заражают бактерии.

Мы знаем, что вирусы могут делать некоторые удивительные, интересные вещи. Но это то, что никто не мог предсказать, - заявил эксперт.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Международного общества микробной экологии, Декарвалью и его коллеги объясняют, как, вероятно, возникла вирусная странная пара.

Маленький вирус, называемый MiniFlayer, потерял способность создавать свои копии внутри клеток. И эволюция изобрела хитроумный паразитический обходной путь.

MiniFlayer использует в своих интересах другой вирус, получивший название MindFlayer, хватая его за шею. А когда они вместе проникают в клетки, MiniFlayer использует генетический механизм своего компаньона для размножения.

Вирусы способны на все. Они - самая созидательная сила природы, - утверждает ученый.

MiniFlayer - это сателлит, но, в отличие от обычной версии, у него нет возможности прятаться внутри ячеек. Это оставляет его перед загадкой: как сделать так, чтобы он оказался в клетке одновременно со своим помощником.

Исследователи заинтересованы этим аспектом. По их мнению, изучение таких "естественных хищников" может помочь в создании лекарств нового поколения в борьбе с опасными инфекциями.