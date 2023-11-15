Звезда Голливуда Энтони Хопкинс в 85 лет станцевал на кухне, чем восхитил фанатов

85-летний Энтони Хопкинс, американский и британский актер и режиссер, станцевал на кухне румбу и восхитил этим фанатов, сообщает Лента.ру.

На кадрах звезда Голливуда двигается из стороны в сторону под песню Дина Мартина Mambo Italiano.

Эй, приятель, нравится тебе, как я танцую румбу? Воскресная атмосфера, - так подписал видео с танцем обладатель «Оскара».

Поклонники под впечатлением от танцев актера.