Звезда Голливуда Энтони Хопкинс в 85 лет станцевал на кухне, чем восхитил фанатов

16:37 2023-11-15
Звезда Голливуда Энтони Хопкинс в 85 лет станцевал на кухне, чем восхитил фанатов

Британский и американский актер выложил видео, где он двигается из стороны в сторону под песню Дина Мартина Mambo Italiano.

85-летний Энтони Хопкинс, американский и британский актер и режиссер, станцевал на кухне румбу и восхитил этим фанатов, сообщает Лента.ру.

На кадрах звезда Голливуда двигается из стороны в сторону под песню Дина Мартина Mambo Italiano.

Эй, приятель, нравится тебе, как я танцую румбу? Воскресная атмосфера, - так подписал видео с танцем обладатель «Оскара».

Поклонники под впечатлением от танцев актера.

Потрясающее танцевальное представление! - написал один из поклонников.

Сэр Энтони Хопкинс - наше национальное достояние! — добавил второй. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
18:34

Светлана Игнатьева

В Instagram заблокировали аккаунты сыновей Кадырова

В Instagram заблокировали аккаунты сыновей Кадырова

Кроме того, 3 канала чеченской гостелерадиокомпании «Грозный» заблокировал YouTube.
Наталья Гончарова
18:03

Наталья Гончарова

Лолита объяснила, зачем общается с покойными предками

Лолита объяснила, зачем общается с покойными предками

Лолита Милявская заявила, что у нее в квартире обитают духи покойных родственников, которые приходят к ней на помощь в трудные моменты.
Светлана Игнатьева
17:57

Светлана Игнатьева

Башкирская модель признана самой красивой девушкой в Азии

Башкирская модель признана самой красивой девушкой в Азии

22-летняя Илюза Исяндавлетова завоевала Гран-при на конкурсе в Индии и получила корону победительницы.
Светлана Игнатьева
17:48

Светлана Игнатьева

Популярного российского комика Оганисяна опять не пустили в Грузию

Популярного российского комика Оганисяна опять не пустили в Грузию

У артиста был запланирован концерт в Тбилиси в клубе Bukhari, он гарантировал зрителям возврат денег за билеты.
Наталья Гончарова
17:45

Наталья Гончарова

Асти на концерте в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом

Асти на концерте в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом

Это выступление российской исполнительницы Анны Асти в Набережных Челнах состоялось 14 ноября.
Наталья Гончарова
16:55

Наталья Гончарова

Моргерштерн оказался в черном списке ОАЭ из-за статуса иностранного агента РФ

Моргерштерн оказался в черном списке ОАЭ из-за статуса иностранного агента РФ

Концерты Алишера Валеева (Моргерштерна) не состоятся на территории Дубая. Причина - последнее интервью артиста Ксении Собчак.
Наталья Гончарова
16:41

Наталья Гончарова

Боярский избавляется от своего бизнеса в РФ

Боярский избавляется от своего бизнеса в РФ

Исполнитель и актер Михаил Боярский в текущем году передал свои доли в трех компаниях третьим людям.
article_image 18:39

Идея на 10 миллиардов долларов: сделать шоколад частью утреннего приема пищи

Микеле Ферреро из Италии сделал это создав шоколадно-ореховую пасту, которую можно намазать на тост.

article_image 12:57

Кукурузные хлопья, картофельные чипсы и другие случайные популярные изобретения

Кукурузные хлопья были изобретены Джоном и Уиллом Келлогами в конце 19 века.

article_image 12:50

Жевательная резинка это случайное изобретение ученого химика

Томас Адамс в 1870 году экспериментировал с чиклом, соком южноамериканского дерева, пытаясь создать продукт в качестве заменителя резины.