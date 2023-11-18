Гитарист Газманова из-за ревности избил бизнесмена

Гитарист певца Олега Газманова Владимир Егоров давно преследует некую женщину по имени Инна. Его любимая пять лет состоит в гражданском браке с бизнесменом Дмитрием, сообщает Рамюлер.

Пара недавно подала заявление в загс на официальное оформление отношений.

Владимир ранее угрожал Дмитрию в соцсетях, а потом перешел к делу. Как уточняет портал Рassion.ru, Инна пришла в маникюрный салон, откуда по завершению процедур девушку должен был забрать Дмитрий.

Однако туда же прибыл и Владимир. Гитарист затеял драку и до того, как схватку удалось остановить, агрессор сумел нанести сопернику несколько сильных ударов, а также порвать ему одежду.

Пострадавший отправился в травмпункт, там зафиксировал побои. Он также написал заявление в полицию на своего агрессивного преследователя.