Дакота пожаловалась на трудности аренды жилья в Америке

Рита Дакота вместе с мужем Федором Белогаем и дочерью певицы решили предстоящую зиму провести в США. Обычно звезда пережидает холода на Бали, однако в нынешнем сезоне предпочла Лос-Анджелес, сообщает портал Тhevoicemag.
Рита и Федор хотели на длительный срок снять дом, но пока вынуждены довольствоваться посуточным жильем. Дело в том, что владельцы недвижимости в США тщательно проверяют будущих арендаторов.
Мы выбрали дом, у которого есть терраса на крыше и вид на Голливуд из ванной. Но просто так его нам не сдадут.
Нас сейчас проверяют хозяева – на платежеспособность, кредитную историю, соцстрахование.
Всякие тонкости американские. Если одобрят, заедем в начале декабря. Это - дом мечты! — сообщила Дакота.
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