Дакота пожаловалась на трудности аренды жилья в Америке

Рита Дакота вместе с мужем Федором Белогаем и дочерью певицы решили предстоящую зиму провести в США. Обычно звезда пережидает холода на Бали, однако в нынешнем сезоне предпочла Лос-Анджелес, сообщает портал Тhevoicemag.

Рита и Федор хотели на длительный срок снять дом, но пока вынуждены довольствоваться посуточным жильем. Дело в том, что владельцы недвижимости в США тщательно проверяют будущих арендаторов.