Известнейший киллер России вышел на свободу после 24 лет тюрьмы

21:35 2023-11-18
Известнейший киллер России вышел на свободу после 24 лет тюрьмы

Российский киллер Саша Солдат отбыл наказание, оказавшись на свободе спустя почти четверть века заключения в колонии.

18 ноября из колонии в Тверской области вышел россиянин Александр Пустовалов, который более известен под псевдонимом Саша Солдат. В 90-ые годы прошлого столетия Пустовалов был киллером, убив не менее 22 человек.

Саша Солдат состоял в так называемой Ореховской ОПГ, получив особую славу после убийства другого известного киллера — Александра Солоника.

В субботу Александр Пустовалов вышел на свободу, однако с рядом ограничений: ещё три года за Сашей Солдатом будут наблюдать правоохранители, мужчине нельзя покидать Москву и выходить из дома ночью.

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