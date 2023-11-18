В Красноярском крае школьник зарубил топором 12-летнего друга

21:46 2023-11-18
В Красноярском крае школьник зарубил топором 12-летнего друга

11-летний мальчик признался в убийстве 12-летнего друга, заявив, что погибший оскорбил его маму.

18 ноября в Следственном комитете по Красноярскому краю РФ рассказали, что 12-летний мальчик из Ачинска был убит топором. Известно, что погибший пропал 16 ноября: родители забили тревогу, когда юноша не вернулся домой из школы.

Мать пропавшего обратилась в полицию только на следующий день, после чего к поискам мальчика подключились почти 100 человек. Вечером субботы пропавший был найден мёртвым в реке Мазулька.

Следователи сразу поняли, что смерть носит криминальный характер, поскольку на теле мальчика были обнаружены следы от ножа и топора. Сотрудники СК поняли, что после школы погибший отправился в гости к 11-летнему другу, ввиду чего было принято решение его допросить.

11-летний мальчик почти сразу признался в убийстве товарища, заявив, что тот оскорбил его маму. В настоящий момент полиция проверяет версию о причастности отчима убийцы к смерти пропавшего.

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