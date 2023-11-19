Алла Пугачева больше не артистка, заявил Соседов

14:40 2023-11-19
Алла Пугачева больше не артистка, заявил Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов жестко раскритиковал певицу Аллу Пугачеву больше года назад. По его мнению, ей уже давно было пора уйти со сцены.

Сергей Соседов уверен, что Алла Пугачева потеряла свою аудиторию, как певица и пока не может этого осознать.

«Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева.

Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить», — высказался Сергей Соседов.

В качестве примера для подражания Сергей Соседов привел Клавдию Шульженко.

Для него она – идеал настоящей певицы, непревзойденная звезда и кумир миллионов.

«Клавдия Ивановна Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. Я не помню, чтобы ее голос хрипел или глаза были навыкате. Она всегда появлялась с улыбкой — вокал звучал четко»,

— отметил Сергей Соседов.

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