Алла Пугачева больше не артистка, заявил Соседов

Сергей Соседов уверен, что Алла Пугачева потеряла свою аудиторию, как певица и пока не может этого осознать.

«Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева.

Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить», — высказался Сергей Соседов.

В качестве примера для подражания Сергей Соседов привел Клавдию Шульженко.

Для него она – идеал настоящей певицы, непревзойденная звезда и кумир миллионов.

«Клавдия Ивановна Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. Я не помню, чтобы ее голос хрипел или глаза были навыкате. Она всегда появлялась с улыбкой — вокал звучал четко»,

— отметил Сергей Соседов.