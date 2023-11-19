Алла Пугачева больше не артистка, заявил Соседов

Сергей Соседов уверен, что Алла Пугачева потеряла свою аудиторию, как певица и пока не может этого осознать.
«Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева.
Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить», — высказался Сергей Соседов.
В качестве примера для подражания Сергей Соседов привел Клавдию Шульженко.
Для него она – идеал настоящей певицы, непревзойденная звезда и кумир миллионов.
«Клавдия Ивановна Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. Я не помню, чтобы ее голос хрипел или глаза были навыкате. Она всегда появлялась с улыбкой — вокал звучал четко»,
— отметил Сергей Соседов.
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