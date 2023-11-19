Манцинелла - самое страшное дерево на планете: она вся сплошной яд

Это красивое на вид дерево, все усеянное ароматными симпатичными плодами зеленого цвета. Напоминает отдаленно яблоню или гуаву.
"Яблочко" так и просится в рот - на вкус сладкое, сочное.
Пройдет всего несколько минут и в желудке начнется жуткое жжение, а также в горле, потом становится трудно глотать, появляется сильный спазм.
Водой запить невозможно - не помогает. В животе дикая боль. Если вы только раз укусили запретный плод, есть шанс остаться в живых.
Если яблочко было съедено полностью, то врачи вряд ли вас откачают. В народе растение называют "деревом смерти".
У него ядом пропитаны кора, плоды, листья, цветы. Даже роса, упавшая с веток, и та опасна.
Дерево унесло не одну человеческую жизнь, особенно во времена испанских конкистадоров и пиратов.
Моряки массово гибли, пытаясь утолить голод и жажду аппетитными на вид плодами.
Манцинелла включена в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире.
Даже минимальный контакт с любой частью растения может привести к смерти. В соке дерева, похожем на молоко, содержится ряд токсинов.
Самый страшный - форбол. Он хорошо растворим в воде, поэтому прятаться от дождя под этим деревцем не стоит, если вам дорога жизнь.
В местах естественного обитания этих растений нередко можно увидеть предупреждающую об опасности надпись.
Даже дым от горения этого коварного дерева может быть опасным - он вызывает воспаление глаз вплоть до слепоты.
Вырубать деревья-убийцы нельзя.
Они занимают важное место в местной экосистеме, растения дают хорошую защиту от ветров своей пышной кроной, предупреждая береговую эрозию.
Смертельные случаи после знакомства с манцинеллой происходят постоянно.
Как правило, жертвами становятся туристы, непосвященные в жуткие тайны дерева.
Страдают они не только от плодов, но и после банального отдыха в тени под кроной или после того, как укрывались там от дождя.
Запомните места обитания: тропики южного региона Северной Америки, Центральной Америки, Карибского бассейна, отдельные регионы севера Южной Америки!
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