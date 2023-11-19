Манцинелла - самое страшное дерево на планете: она вся сплошной яд

18:22 2023-11-19
Манцинелла - самое страшное дерево на планете: она вся сплошной яд

К ней даже приближаться не стоит, а тем более пробовать плоды или прикасаться к листьям. Манцинеллу нельзя рубить, жечь, а лучше вообще держаться подальше и любоваться издалека.

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Это красивое на вид дерево, все усеянное ароматными симпатичными плодами зеленого цвета. Напоминает отдаленно яблоню или гуаву.

"Яблочко" так и просится в рот - на вкус сладкое, сочное.

Пройдет всего несколько минут и в желудке начнется жуткое жжение, а также в горле, потом становится трудно глотать, появляется сильный спазм.

Водой запить невозможно - не помогает. В животе дикая боль. Если вы только раз укусили запретный плод, есть шанс остаться в живых.

Если яблочко было съедено полностью, то врачи вряд ли вас откачают. В народе растение называют "деревом смерти".

У него ядом пропитаны кора, плоды, листья, цветы. Даже роса, упавшая с веток, и та опасна.

Дерево унесло не одну человеческую жизнь, особенно во времена испанских конкистадоров и пиратов.

Моряки массово гибли, пытаясь утолить голод и жажду аппетитными на вид плодами.

Манцинелла включена в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире.

Даже минимальный контакт с любой частью растения может привести к смерти. В соке дерева, похожем на молоко, содержится ряд токсинов.

Самый страшный - форбол. Он хорошо растворим в воде, поэтому прятаться от дождя под этим деревцем не стоит, если вам дорога жизнь.

В местах естественного обитания этих растений нередко можно увидеть предупреждающую об опасности надпись.

Даже дым от горения этого коварного дерева может быть опасным - он вызывает воспаление глаз вплоть до слепоты.

Вырубать деревья-убийцы нельзя.

Они занимают важное место в местной экосистеме, растения дают хорошую защиту от ветров своей пышной кроной, предупреждая береговую эрозию.

Смертельные случаи после знакомства с манцинеллой происходят постоянно.

Как правило, жертвами становятся туристы, непосвященные в жуткие тайны дерева.

Страдают они не только от плодов, но и после банального отдыха в тени под кроной или после того, как укрывались там от дождя.

Запомните места обитания: тропики южного региона Северной Америки, Центральной Америки, Карибского бассейна, отдельные регионы севера Южной Америки!

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