Житель Крыма чуть не умер, забыв сковородку с картошкой на плите

60-летний житель Крыма решил побаловать себя излюбленным блюдом — жареной картошкой, но в какой-то момент отвлёкся от процесса готовки, что чуть не стало роковой ошибкой.

Квартира в Черноморском районе Крыма оказалась быстро объята пламенем, которое неудачливый повар всё же смог потушить самостоятельно. Тем не менее, пока мужчина тушил пожар, он отравился угарным газом.

К счастью, горящую квартиру было видно за версту, благодаря чему неравнодушные граждане вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС нашли мужчину без сознания, но сумели его "откачать".