Житель Крыма чуть не умер, забыв сковородку с картошкой на плите

01:50 2023-11-20
Житель Крыма чуть не умер, забыв сковородку с картошкой на плите

Крымчанин чуть не стал жертвой собственного обеда после того, как забыл на включенной плюте сковороду с картофелем.

60-летний житель Крыма решил побаловать себя излюбленным блюдом — жареной картошкой, но в какой-то момент отвлёкся от процесса готовки, что чуть не стало роковой ошибкой.

Квартира в Черноморском районе Крыма оказалась быстро объята пламенем, которое неудачливый повар всё же смог потушить самостоятельно. Тем не менее, пока мужчина тушил пожар, он отравился угарным газом.

К счастью, горящую квартиру было видно за версту, благодаря чему неравнодушные граждане вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС нашли мужчину без сознания, но сумели его "откачать".

Андрей Ткачёв
02:16

Андрей Ткачёв

В Удмуртии отец зверски убил 2 собственных детей из-за развода с женой

В Удмуртии отец зверски убил 2 собственных детей из-за развода с женой

Россиянин жестоко расправился с малолетними детьми на фоне развода с супругой.
Андрей Ткачёв
02:04

Андрей Ткачёв

Россиянин пытался обмануть полицейских, выдав 48 кг конопли за стройматериалы

Россиянин пытался обмануть полицейских, выдав 48 кг конопли за стройматериалы

Неудачливый наркобарон их Красноярского края удивил правоохранителей своей смекалкой, но ответственности за содеянное избежать не смог.
Андрей Ткачёв
01:57

Андрей Ткачёв

В Питере туристка воткнула «розочку» в шею ухажёра за плохие комплименты

В Питере туристка воткнула «розочку» в шею ухажёра за плохие комплименты

Любовная пара из Самары прибыла на отдых в Санкт-Петербург, даже не предполагая, чем обернётся их поездка.
Андрей Ткачёв
01:45

Андрей Ткачёв

Мужчина попытался украсть ребёнка с детской площадки в Краснодаре

Мужчина попытался украсть ребёнка с детской площадки в Краснодаре

34-летний краснодарец пытался выкрасть маленькую девочку во время игры на дворовой детской площадке.
Храмова Оксана
23:48

Храмова Оксана

Для чего опытные огородники раскладывают в теплице снег: пустая выдумка или действительно полезное действие

Для чего опытные огородники раскладывают в теплице снег: пустая выдумка или действительно полезное действие

Бывалые дачники утверждают, что снег в теплице помогает сделать почву более плодородной. Проверим, насколько это соответствует действительности.
Храмова Оксана
23:25

Храмова Оксана

Выращивание томатов без полива: в чем суть знаменитого метода псковского дачника Казарина

Выращивание томатов без полива: в чем суть знаменитого метода псковского дачника Казарина

Садовод-любитель из Пскова с большим стажем предложил особый подход к огородному делу, где при минимуме ухода можно добиться богатого урожая.
article_image 00:47

Нехитрые правила подготовки смородинового куста к зиме: шпаргалка для дачника

Формовкой куста смородины можно заниматься и осенью, и весной. Однако опытные дачники делают это перед зимой, в этом есть свой резон.

article_image 00:23

Розы в совместных посадках: какого соседства в цветнике лучше избегать

Роза - цветок капризный и требовательный. Как и любая королевская особа, она нуждается в особенном отношении к себе.

article_image 19:37

Набережная в Хургаде Hurghada Marina (New Marina) - одно из самых красивых мест в городе

Бульвар длиною в 1 км выполнен в европейском стиле и просто заполнен разнообразными кафе, ресторанчиками и магазинчиками.