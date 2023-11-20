В Удмуртии отец зверски убил 2 собственных детей из-за развода с женой

18 ноября 29-летний житель Удмуртии собственноручно умертвил трёхлетнюю дочь и семилетнего сына. Убийство было нечеловечески жестоким и кровавым: озверевший мужчина поочерёдно воткнул нож в сердца собственных отпрысков.

Особо опасный преступник пытался укрыться от правосудия, однако его оперативно объявили в розыск, из-за чего мужчину нашли в ближайшем лесу и задержали.

Уже во время допроса злоумышленник во всём признался, рассказав, что решился на жесточайшее убийство из-за ненависти к экс-супруге, которая совсем недавно с ним развелась.