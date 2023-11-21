Повариха из Нидерландов отравила коллег тортом с марихуаной

Уроженка Нидерландов, работавшая поваром, оставила прощальный подарок коллегам перед выходом на пенсию: женщина испекла торт с коноплёй. Ещё во время своей работы повариха и сослуживцы обсуждали рецепт такого торта, но испечь его женщина решила тайно.

Уходя с работы, повариха оставила торт в цеху, сопроводив его запиской, в которой рекомендовала лакомиться десертом только в свободное время.

Тем не менее, не все из увидевших торт последовали рекомендации: несколько особо голодных поваров съели более одного кусочка, из-за чего сильно отравились вплоть до рвоты. Коллеги не оценили такого сюрприза, подав в суд на незадачливую женщину, которая теперь обязана выплатить 750 евро штрафа.