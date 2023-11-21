В Бобруйске молодой парень снял «закладку» и умер от передозировки

26-летний бобруйчанин скончался в конце мая нынешнего года, когда связался с одним из наркошопов в интернете, купив запрещённый психотропов в виде "закладки". После того, как юноша употребил наркотик, он умер от передозировки прямо на улице.

Судмедэкспертиза показала, что в крови погибшего находился так называемый "альфа-PVP" — особо опасный синтетический психотроп, запрещённый к обороту в Беларуси.

Впоследствии в Бобруйске был задержан 33-летний мужчина, который сотрудничал с преступной группировкой и лично раскладывал "закладки" с нелегальными веществами. Именно от его "закладки" в городе умер 26-летний парень.