В России вновь снимают сериал «Не родись красивой»

12:52 2023-11-22
В России вновь снимают сериал «Не родись красивой»

Сюжет картины держится в секрете. Известно только, что на экраны лента выйдет в 2024 году.

Хорошая новость для фанатов сериала «Не родись красивой». Как сообщил канал СТС, сейчас вновь снимается кино про Катю Пушкареву. На экраны он выйдет в 2024 году, сообщает Супер.ру.

Другие детали проекта, как и сюжет ленты, держатся в секрете. Зрители надеются, что полюбившиеся герои, включая саму Катю Пушкареву, обязательно появятся в продолжении сериала, который гремел в 2005-2006 годах.

За это время звезды, конечно, очень изменились. Например, Нелли Уварова на самом деле превратилась в прекрасного лебедя. Она недавно снялась в фильме "Содержанки", где сногсшибательная блондинка совсем не похожа на скромницу Пушкареву.

Звезда также недавно снялась в таких фильмах, как «Последний министр», «Подарок», «Твою мать!».

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