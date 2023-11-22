В России вновь снимают сериал «Не родись красивой»

Хорошая новость для фанатов сериала «Не родись красивой». Как сообщил канал СТС, сейчас вновь снимается кино про Катю Пушкареву. На экраны он выйдет в 2024 году, сообщает Супер.ру.

Другие детали проекта, как и сюжет ленты, держатся в секрете. Зрители надеются, что полюбившиеся герои, включая саму Катю Пушкареву, обязательно появятся в продолжении сериала, который гремел в 2005-2006 годах.

За это время звезды, конечно, очень изменились. Например, Нелли Уварова на самом деле превратилась в прекрасного лебедя. Она недавно снялась в фильме "Содержанки", где сногсшибательная блондинка совсем не похожа на скромницу Пушкареву.

Звезда также недавно снялась в таких фильмах, как «Последний министр», «Подарок», «Твою мать!».