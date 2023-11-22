То, чем гордятся американки, русские девушки сочли бы позором

14:28 2023-11-22
То, чем гордятся американки, русские девушки сочли бы позором

Блогер рассказала о контрасте пониманий красоты и шарма и жизненных ценностей у жительниц США и РФ.

У женщин Америки и России немало отличий. Еще больше они заметны тем, кто побывал в этой стране, сообщает автор канала "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе Дзен. В чем заключаются эти отличия?

Не умеют готовить

Для американки нормально разогреть ребенку на ужин купленную в супермаркете замороженную пиццу. Они даже гордятся тем, что не тратят время на готовку и уборку, а используют его для саморазвития, зарабатывание денег и построение карьеры.

Демонстрируют лишний вес

Бодипозитив - любимое слово американок. Они не стесняются лишнего веса, едят все подряд и набирают вес. Независимо от телосложения, наличия жира и целлюлита американки носят короткие шорты и топы, зная, что на них никто пальцем не покажет и не осудит.

В США принято ко всем относиться толерантно. Даже на сайте женской одежды в качестве моделей позируют неидеальные женщины, и их намеренно не фотошопят.

Замуж выходят не раньше 35 лет

Американки не стремятся выйти замуж и считают нормальным создать семью после 35-ти лет. Они гордятся независимостью от мужчин, для них важно быть самодостаточными и свободными.

В России же, если девушка не вышла замуж до 30-ти, она стыдится холостого статуса. 

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