То, чем гордятся американки, русские девушки сочли бы позором

У женщин Америки и России немало отличий. Еще больше они заметны тем, кто побывал в этой стране, сообщает автор канала "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе Дзен. В чем заключаются эти отличия?

Не умеют готовить

Для американки нормально разогреть ребенку на ужин купленную в супермаркете замороженную пиццу. Они даже гордятся тем, что не тратят время на готовку и уборку, а используют его для саморазвития, зарабатывание денег и построение карьеры.

Демонстрируют лишний вес

Бодипозитив - любимое слово американок. Они не стесняются лишнего веса, едят все подряд и набирают вес. Независимо от телосложения, наличия жира и целлюлита американки носят короткие шорты и топы, зная, что на них никто пальцем не покажет и не осудит.

В США принято ко всем относиться толерантно. Даже на сайте женской одежды в качестве моделей позируют неидеальные женщины, и их намеренно не фотошопят.

Замуж выходят не раньше 35 лет

Американки не стремятся выйти замуж и считают нормальным создать семью после 35-ти лет. Они гордятся независимостью от мужчин, для них важно быть самодостаточными и свободными.

В России же, если девушка не вышла замуж до 30-ти, она стыдится холостого статуса.