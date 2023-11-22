В Ухте пьяный замначальника полиции пытал женщину на месте убийства

16:21 2023-11-22
В Ухте пьяный замначальника полиции пытал женщину на месте убийства

Высокопоставленный правоохранитель пытал россиянку там, где только что убили её сожителя.

Подполковник МВД России Владимир Торлопов (36 лет) прибыл на место убийство в нетрезвом виде. Оказалось, что в жилище влюблённой пары был убит мужчина, и полицейский подумал, что в преступлении виновна его избранница.

Торлопов принялся изощрённо пытать женщину: душил, выламывал руки, таскал за волосы и даже клал испуганную даму на труп её возлюбленного.

На следующий день после шокирующих событий Владимир Торлопов был повышен до начальника полиции Ухты, однако правда о злодеяниях силовика вскрылась, ввиду чего теперь он задержан по уголовному делу.

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