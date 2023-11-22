В Ухте пьяный замначальника полиции пытал женщину на месте убийства

Подполковник МВД России Владимир Торлопов (36 лет) прибыл на место убийство в нетрезвом виде. Оказалось, что в жилище влюблённой пары был убит мужчина, и полицейский подумал, что в преступлении виновна его избранница.

Торлопов принялся изощрённо пытать женщину: душил, выламывал руки, таскал за волосы и даже клал испуганную даму на труп её возлюбленного.

На следующий день после шокирующих событий Владимир Торлопов был повышен до начальника полиции Ухты, однако правда о злодеяниях силовика вскрылась, ввиду чего теперь он задержан по уголовному делу.