В Германии в 16 лет скончалась гимнастка, которую назвали талантом №1

12:35 2023-11-23
В Германии в 16 лет скончалась гимнастка, которую назвали талантом №1

Миа Софи Литкев мечтала принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Печальные новости из мира спорта: неожиданно скончалась немецкая гимнастка Миа Софи Литкев, ей было всего 16 лет, сообщает Федерация гимнастики Германии. От чего умерла юная спортсменка, пока неизвестно.

Мы выражаем глубокое сочувствие в эти тяжелые часы семье фон Мии, которой желаем всех сил в мире, чтобы справиться с этим печальным событием, - говорится в заявлении Федерации гимнастики страны.

В сообщении также отмечено, что Миа всегда пользовалась большой популярностью и уважением среди своих товарищей по команде, а также тренеров и наставников из-за ее открытого и честного характера. 

У нее была мечта – Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, - отметили представители организации.

В 2022 году спортсменка получила титул чемпионки среди юниоров на обруче, а также заняла второе место в многоборье. Только недавно ей удалось войти в состав перспективной команды DTB.

Она была очень талантлива, очень трудолюбива, всегда выкладывалась на 100 процентов на тренировках. У нее была любовь к спорту, а также страсть.

Ее целью была Олимпиада, и она сделала все для этого. Я не могу представить, через что сейчас проходит ее семья, - сказала тренер Магдалена Бжеска.

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