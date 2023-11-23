В Германии в 16 лет скончалась гимнастка, которую назвали талантом №1

Печальные новости из мира спорта: неожиданно скончалась немецкая гимнастка Миа Софи Литкев, ей было всего 16 лет, сообщает Федерация гимнастики Германии. От чего умерла юная спортсменка, пока неизвестно.

Мы выражаем глубокое сочувствие в эти тяжелые часы семье фон Мии, которой желаем всех сил в мире, чтобы справиться с этим печальным событием, - говорится в заявлении Федерации гимнастики страны.

В сообщении также отмечено, что Миа всегда пользовалась большой популярностью и уважением среди своих товарищей по команде, а также тренеров и наставников из-за ее открытого и честного характера.

У нее была мечта – Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, - отметили представители организации.

В 2022 году спортсменка получила титул чемпионки среди юниоров на обруче, а также заняла второе место в многоборье. Только недавно ей удалось войти в состав перспективной команды DTB.