Ученые восстановили голову ребенка Древнего Египта и ужаснулись

15:35 2023-11-23
Ученые восстановили голову ребенка Древнего Египта и ужаснулись

У 14-летней девочки, как установили эксперты, была мегалэнцефалия: заболевание, характеризующееся излишне большим мозгом.

На кладбище Ахмим в Верхнем Египте в 1925 году обнаружили необычные мумифицированные останки. Они были в гробу обычных размеров, но большую его часть занимала голова. Исследователи, восстановив прижизненный облик мумии, смогли не только увидеть, как выглядело ее лицо, но и сумели поставить диагноз.

Этим останкам не меньше 2300 лет. Судя по останкам, в захоронении покоилась девочка лет четырнадцати. Но ее череп оказался в три раза больше стандарта ее пола и возраста. И сам гроб для 14-летнего подростка был великоват.

Кроме того, посмертная маска была перевернута - иначе было бы невозможно закрыть гроб.

Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораес взялся за восстановление внешности подростка из Дневнего Египта. Оцифровав череп девочки, он воссоздал ее облик.

Увидев результат, Мораес пришел к выводу, что у ребенка была мегалэнцефалия: заболевание, характеризующееся излишне большим мозгом. 

На захоронении было также и хорошо сохранившееся надгробие. Из надписи на нем следовало, что девочка была дочерью жреца по имени Инарос.

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