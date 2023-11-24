Жительница Красноярска погибла, попав под поезд из-за наушников

В сети завирусилась видеозапись с наружных камер наблюдения в Красноярске, на которой показано, как молодая девушка переходит железную дорогу. Россиянка ступала по ж/д-путям без оглядки, что привело к трагедии.

На видео заметно, что перед столкновением с поездом девушка успевает обернуться, чтобы увидеть мчащийся к ней состав. К сожалению, это последнее, что успела сделать погибшая.

Известно, что машинист поезда, попавшего в смертельную аварию, успел подать звуковой сигнал о приближении состава, однако девушка была в наушниках.