Жительница Красноярска погибла, попав под поезд из-за наушников

17:14 2023-11-24
Жительница Красноярска погибла, попав под поезд из-за наушников

Молодая россиянка трагически скончалась во время попытки перехода через железнодорожные пути.

В сети завирусилась видеозапись с наружных камер наблюдения в Красноярске, на которой показано, как молодая девушка переходит железную дорогу. Россиянка ступала по ж/д-путям без оглядки, что привело к трагедии.

На видео заметно, что перед столкновением с поездом девушка успевает обернуться, чтобы увидеть мчащийся к ней состав. К сожалению, это последнее, что успела сделать погибшая.

Известно, что машинист поезда, попавшего в смертельную аварию, успел подать звуковой сигнал о приближении состава, однако девушка была в наушниках.

Андрей Ткачёв
17:09

Андрей Ткачёв

Билл Гейтс считает, что ИИ поможет людям перейти на 3-дневную рабочую неделю

Билл Гейтс считает, что ИИ поможет людям перейти на 3-дневную рабочую неделю

Американский предприниматель Билл Гейтс рассказал о плюсах развития технологий искусственного интеллекта.
Андрей Ткачёв
17:05

Андрей Ткачёв

В австралийском рыбацком городке произошло нашествие чумных крыс

В австралийском рыбацком городке произошло нашествие чумных крыс

Заражённые чумой грызуны наводняют австралийскую Карумбу, а местные власти лишь разводят руками.
Андрей Ткачёв
16:59

Андрей Ткачёв

В Псковской области мать заморила голодом троих детей

В Псковской области мать заморила голодом троих детей

В Великих Луках Псковской области пенсионерка решила навестить свою дочь. Когда пожилая женщина переступила порог жилища, она увидела страшную картину.
Светлана Игнатьева
14:47

Светлана Игнатьева

Жительница Быхова создала райский сад с уникальными скульптурами и галерею вышивок

Жительница Быхова создала райский сад с уникальными скульптурами и галерею вышивок

Валентина Шевченко также мечтает открыть музей СССР, куда может зайти каждый желающий.
Светлана Игнатьева
10:09

Светлана Игнатьева

Жительница Австралии жутко испугалась, обнаружив возле дома яйца в форме пули

Жительница Австралии жутко испугалась, обнаружив возле дома яйца в форме пули

Объяснение странной находке не нашли даже опытные эксперты. Ответ смогла дать только укротительница ядовитых змей.
Светлана Игнатьева
09:52

Светлана Игнатьева

После скандала с Мелиссой Баррера «Крик VII» покинула также Дженна Ортега

После скандала с Мелиссой Баррера «Крик VII» покинула также Дженна Ортега

Потеря двух артисток, занятых в главных ролях, ставит под вопрос будущее этой франшизы.
article_image 17:16

Лель заверила, что после успеха своего трека не намерена эмигрировать из РФ

После того, как трек Кати Лель 20-летней давности взлетел на вершины западных хитпарадов, певице стали поступать предложения о сотрудничестве из-за рубежа.

article_image 17:04

Кравец сообщила, что олигархи с Рублевки объявили Пугачевой бойкот и не будут приглашать на корпоративы

Исполнительница и светская львица Алена Кравец, живущая на Рублевке, сообщила о бойкоте богатеев против Аллы Пугачевой.

article_image 16:33

Пригожин обозвал Вайкуле долбанутой из-за того, что та потребовала покаяния от россиян

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился словам исполнительницы Лаймы Вайкуле о том, что россияне должны извиниться и покаяться.