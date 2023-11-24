Кто такая «женщина бальзаковского возраста» и сколько ей лет на самом деле

21:44 2023-11-24
Кто такая «женщина бальзаковского возраста» и сколько ей лет на самом деле

Выражение "женщина бальзаковского возраста" - откуда оно взялось и что означает, какой на самом деле возраст имеется ввиду. Ответить на этот вопрос вразумительно мало кто сможет.

Когда говорят о женщине бальзаковского возраста, никто точно не знает, какой именно возраст подразумевается. Однако все уверены, что речь идет о зрелой и опытной даме не первой молодости.

Выражение "бальзаковский возраст" появилось благодаря роману Оноре де Бальзака "Тридцатилетняя женщина". Во времена писателя женщины 30-40 лет уже считались чуть ли не пожилыми. Вот их и стали называть "бальзаковскими".

Сегодня это понятие включает в себя уже несколько другое значение. Женщины в этом возрастном периоде находятся в самом пике, в своем расцвете женственности, ума и опыта. Называть их пожилыми уж точно никто не станет. Это для многих из женщин самый яркий и плодотворный этап жизни.

Кроме того, бальзаковский возраст наступает сегодня не в 30 лет, а скорее ближе к 45-50. И эта планка постоянно повышается, постепенно сдвигаясь к 50-55, а в некоторых странах Европы даже и к 60-70.

Специалисты оценивают этот возраст как вторую молодость с характерным новым всплеском жизненной активности. Современные женщины бальзаковского возраста деятельны, жизнерадостны, бодры, привлекательны, умеют радоваться каждому дню и знают себе цену.

У Бальзака 30 лет - это возраст зрелой, мудрой женщины, которая хочет стать независимой и пережить вторую молодость. Сегодня 30-40 лет - это сложный этап жизни, серьезный кризис среднего возраста с перестройкой личности и переоценкой жизненных ценностей.

Проходит он к 45-50 годам, когда женщина обретает внутренний покой и гармонию с собой и окружающим миром. Теперь она самодостаточна, уверенна в себе, знает, чего хочет, и полна новых идей и стремлений.

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