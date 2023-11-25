Высаживаем свеклу под зиму: какие рекомендации дают опытные огородники

Чтобы отведать свежей свеклы намного раньше, чем при классическом майском посеве, высаживаем ее перед зимой - в октябре или ноябре.

Выбираем удобное для себя время, но с учетом подходящих температур. Важно, чтобы столбик термометра не опускался ниже -5 градусов и не поднимался выше +4 градусов.

Если будет теплее, чем +5, семена начнут прорастать. Надо выбрать оптимальный срок, дождаться комфортной для посадок устойчивой температуры.

Семена высеваем по сухому грунту, предварительно делаем бороздки с интервалом в 6-8 см. Присыпаем посевы землей, которую берем с огорода.

Потом грядки слегка утрамбовываем и поверх укладываем слой мульчи в 3-5 см толщиной. Она будет защитой от морозной погоды.

С приходом весеннего потепления защитный покров снимаем. По весне уход простой и традиционный. Делаем все, как при обычном посеве в мае.