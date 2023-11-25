Нетрезвая минчанка задушила бывшего мужа пожарным рукавом

Трагедия произошла 12 ноября, когда 42-летняя минчанка распивала алкоголь, попутно слушая музыку на высокой громкости. Шумное поведение сожительницы рассердило её бывшего мужа, который попросил экс-супругу сделать потише.

Женщина на просьбу никак не отреагировала, из-за чего между ней и мужчиной произошла ссора, во время которой они обменялись ударами. Более стойкой в драке оказалась представительница прекрасного пола: мужчина упал на пол, а женщина пошла в другую комнату, взяв пожарный рукав.

Воспользовавшись беспомощностью упавшего, она задушила бывшего супруга пожарным рукавом. Страшные события происходили на глазах у детей пары, которые и вызвали милицию со скорой помощь. Сейчас женщина задержана и ждёт решения суда.