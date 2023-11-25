Легкие в уходе однолетники, с которыми без труда справится даже садовод-новичок

Продумывайте оформление дачного участка с осени, пока есть время выбрать подходящие растения: красивые и не требующие больших хлопот.

Циния

Сортов много, высоту можно выбрать по своему вкусу - от 20 до 100 см. Растение славится многообразием расцветок, здесь есть и желтые, и красные, и оранжевые, и белые, и пурпурные оттенки. Кроме того, дачники любят цинию за простоту ухода. Собранные цветы могут подолгу стоять в вазе, не увядая.

Бархатцы

Посадите у себя эти прелестные цветы - и они будут украшать участок до самых морозов. Бархатцы яркие и красивые, пышные, с разнообразным окрасом, высокие и низкие. Выбор большой, каждый найдет себе по душе. Они не боятся холодов, требуют минимального ухода, да еще и будут полезными соседями для огородных культур. Почва подойдет любая, засуха бархатцам тоже не страшна. Ими можно замечательно украсить бордюры.

Лаватера

Очень неприхотливый однолетник. Один из самых популярных у дачников. Растение устойчиво к засухам, его можно редко поливать, не нужно подкармливать и рыхлить. Лаватера очень сильная и выносливая, отличается крепким иммунитетом. Красиво и долго цветет, до середины осени. Растение почти не болеет и не боится вредителей.