В Москве автоледи за рулём BMW сбила 3 пешеходов

ДТП с участием автомобиля BMW произошло на Открытом шоссе недалеко от от станции метро "Бульвар Рокоссовского". Молодая девушка за рулём иномарки на скорости въехала в светофор.

В момент аварии по тратуару шли люди, в результате чего BWM наехала на трёх пешеходов. К настоящему моменту о состоянии пострадавших ничего не сообщается.

В соцсетях активно распространяются видеозаписи с места событий, на которых видно, что попавший в ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения. Тем не менее, управлявшая машиной девушка осталась цела.