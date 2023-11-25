Садовод-любитель посоветовал три самых популярных сорта жимолости

Подберите подходящий для себя сорт жимолости из трех самых лучших, по мнению бывалых садоводов.

Альтаир относится к крупномерам, ягодки бочковидной формы, весом по полтора грамма. Цвет плодов сине-голубой с плотным восковым налетом. На вкус это одни из самых лучших ягод - сладкие и чуть терпкие. Кустик среднего роста до полутора метров в высоту. Густая шарообразная крона. С одного растения собирают до 5 кг ягод, которые созревают в июне.

Морена считается десертным сортом со среднеранними сроками созревания. Урожай долго не осыпается. Подходящие опылители - Виола или Голубое Веретено. Морена - зимостойкая жимолость, устойчива к нападкам тли.

Десертная жимолость отличается компактностью куста. В высоту растет до 1 - 1,3 м. Плоды получаются овальной формы, среднего размера до 17 мм в длину и массой до 1 г. Окрас - сине-голубой. Мякоть очень сочная, кисло-сладкая, плотной консистенции. Ягоды с куста не осыпаются.