У экс-жены Андрея Кончаловского актрисы Наталии Аринбасаровой произошел инфаркт

Наталия Аринбасарова - вторая жена Андрея Кончаловского. В браке с режиссером актриса состояла с 1965 по 1969 годы. Звезда в 1966-м родила мэтру сына Егора, сообщает КП.

После развода с супругом артистка сумела сохранить с ним отношения. Сегодня женщине уже 77 лет. Недавно стало известно, что Наталия перенесла инфаркт, причем попала в больницу на свой день рождения.

Аринбасаровой стало нехорошо, неожиданно почернело в левом глазу и подскочило давление. Актрису стало клонить в сон.

Слава богу, что позвонила невестке и та сказала вызвать скорую. Два часа меня проверяли в больнице на разных аппаратах, диагноз — инфаркт глаза. В глаз попал тромб и перекрыл питание глаза, - поделилась актриса в телепередаче с Лерой Кудрявцевой.

Пенсионерка отметила, что зрение полностью восстановить не удастся.