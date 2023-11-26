Звезда «9 роты» Константин Крюков стал отцом в браке с женой Алиной

15:34 2023-11-26
Звезда «9 роты» Константин Крюков стал отцом в браке с женой Алиной

В семье 38-летнего артиста и его избранницы ждали радостное событие в течение десяти лет.

Актер легендарного фильма «9 рота» десять лет счастлив с PR-менеджером Алиной Алексеевой. В последнее время артист и его жена не появлялись в свете, а теперь стало известно, почему.

Алина обнародовала трогательный снимок с младенцем. Мама на фото держит ладошку ребенка в руке, рядом запечатлен розовый торт, где сообщается возраст ребенка - 1 месяц. По цвету десерта можно догадаться, что у Константина с его женой родилась дочь.

Впервые отмечаю День матери. Это удивительные метаморфозы, самое увлекательное приключение...

Всем, кто хочет, кому надо, - младенцев и бесплатной круглосуточной практики в постижении дзена — Аминь!- эмоционально написала Алина. 

Для Крюкова дочь стала вторым ребенком. У актера уже есть дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской, девушке сейчас 16 лет.

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