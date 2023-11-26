Милла Йовович: "ради пельменей можно переехать в Россию"

Она даже неоднократно признавалась в любви к Российской Федерации.
Во время визита пресс-конференции в Москве по поводу выпуска последней части «Обители зла», красавица пошутила, что ради пельменей можно даже переехать в Россию.
«Таких вкусных пельменей, как здесь, нигде в мире не найти», поделилась она.
А ее мужу, режиссеру Полу Андерсону, из российских продуктов больше всего запомнился и полюбился торт «Наполеон». И с ним не поспоришь, это и правда очень вкусно.
Французский актер Жерар Депардье, получивший гражданство России выпустил совместно с Еленой Жоли книгу про русскую кухню, где собраны традиционные блюда нашей страны.
Сам он умеет готовить, а также признался, что русские блюда – такие, как галушки и борщи ему готовила его бабушка, поэтому у него "лежит душа" к нашему традиционному рациону.
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