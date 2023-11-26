Милла Йовович: "ради пельменей можно переехать в Россию"

Она даже неоднократно признавалась в любви к Российской Федерации.

Во время визита пресс-конференции в Москве по поводу выпуска последней части «Обители зла», красавица пошутила, что ради пельменей можно даже переехать в Россию.

«Таких вкусных пельменей, как здесь, нигде в мире не найти», поделилась она.

А ее мужу, режиссеру Полу Андерсону, из российских продуктов больше всего запомнился и полюбился торт «Наполеон». И с ним не поспоришь, это и правда очень вкусно.