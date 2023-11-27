Киркоров заявил о «похотливых мыслях» Успенской

Филипп Киркоров прокомментировал заявление певицы Любови Успенской, утверждавшей, что поп-король российской эстрады делал ей предложение выйти замуж, сообщает блог Культурология на платформе Дзен.

По словам исполнителя, он многим звездным коллегам делал предложение, но не Успенской.

69-летняя Любовь Успенская сказала, в 1994-м году Филипп Киркоров предлагал ей руку и сердце. Но она тогда жила в Америке и была замужем, потому лишь посмеялась над коллегой. А Киркоров через неделю женился на Пугачевой.

В ответ Филипп Бедросович сказал, что слова Успенской продиктованы «похотливыми мыслями». Певец предположил, что Любовь сама хотела с ним быть, но он ею не интересовался.