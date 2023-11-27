Филипп Киркоров предупредил о мошенниках, собирающих деньги в соцсетях от его имени

Филипп Киркоров заявил, что в соцсетях стали появляться фальшивые страницы, которые якобы принадлежат ему. Мошенники, которым многие верят, разозлили поп-короля российской эстрады.

В "лихих" 90-х у меня ушло много сил на борьбу с мошенниками, от моего имени "организовывавших" гастроли или обещавших участие в рекламе.

Теперь новый бой, и здесь страдают уже мои друзья, коллеги, близкие. Мошенники от моего имени стали писать в телеграмме просьбы о неких несуществующих проектах, об инвестициях, - поделился певец.