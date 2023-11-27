Филипп Киркоров предупредил о мошенниках, собирающих деньги в соцсетях от его имени

09:10 2023-11-27
Филипп Киркоров предупредил о мошенниках, собирающих деньги в соцсетях от его имени

56-летний музыкант пожаловался, что от действий аферистов серьезно страдают его близкие.

Филипп Киркоров заявил, что в соцсетях стали появляться фальшивые страницы, которые якобы принадлежат ему. Мошенники, которым многие верят, разозлили поп-короля российской эстрады.

В "лихих" 90-х у меня ушло много сил на борьбу с мошенниками, от моего имени "организовывавших" гастроли или обещавших участие в рекламе.

Теперь новый бой, и здесь страдают уже мои друзья, коллеги, близкие. Мошенники от моего имени стали писать в телеграмме просьбы о неких несуществующих проектах, об инвестициях, - поделился певец.

Филипп призвал поклонников к бдительности:

Друзья, я веду общение только со своего телефона и никогда - с неподтвержденных аккаунтов. Если возникли хоть малейшие подозрения - позвоните Киркорову.

Поддельных аккаунтов может быть много, но мой голос — один! - подытожил артист.

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