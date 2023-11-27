Газманов пожаловался на проблемы со сном

13:59 2023-11-27
Газманов пожаловался на проблемы со сном

Певец не может спать в транспорте, а переезды во время гастролей у артистов обычно ночные.

Олег Газманов отметил в этом году 55 лет на сцене. На концертах он держится бодро и энергично. Но мало кто знает, что певец испытывает проблемы с восстановлением. В частности, исполнитель много лет мучается из-за бессонницы, сообщает Prozvezd.info. 

Долго дома мне нельзя: сердце просится в моря. Эти строки из трека «Морячка» про меня, - признался 72-летний Олег Михайлович.

Когда я дома, хочется на гастроли. А в туре, когда уже без сил, начинаю скучать по дому. Я постоянно ищу баланс между домом и концертами.

Олег Михайлович также отметил, что во время гастролей испытывает серьезные проблемы с восстановлением. Переезды из города в город, как правило, - ночные. И это вызывает у Газманова немало проблем. 

Я вообще не сплю в транспорте, - признался Газманов. 

Бывает, что еду ночью в поезде уставший, но при этом не засыпаю все равно. В самолете также не могу уснуть.

Так получается, что фактически не сплю на гастролях. У меня плохо со сном в течение многих лет. 

Газманов не раз пытался разрешить проблему со сном, однако это пока сделать не получается. 

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