Мусоропроводы — полезная конструкция или рассадник инфекции?

20:07 2023-11-27
Мусоропроводы — полезная конструкция или рассадник инфекции?

Все больше и больше жителей многоквартирных домов высказываются за отказ от использования мусоропроводов. Но есть немало и тех, кто выступает за дальнейшую эксплуатацию этих инженерных сооружений. Корреспондент «Автопаруса» решил изучить проблему.

Как показал небольшой опрос, проведенный в нескольких домах минских микрорайонов Зеленый луг, Серебрянка, Малиновка и Чижовка, за сохранение мусоропроводов выступает преимущественно старшее поколение, а против их использования — в основном молодежь и люди среднего возраста.

Так, 37-летняя Анастасия, проживающая в панельной 9-этажке в Серебрянке, стала инициатором сбора подписей в своем подъезде за заваривание мусоропровода. К слову, женщина работает в Академии Наук и является автором нескольких исследовательских работ по микробиологии и ботанике. Она убеждена, что количество вредных микроорганизмов в мусоропроводе на оставляет никаких альтернатив отказу от его использования.

А 87-летняя Антонина Геннадьевна, пережившая в детстве Ленинградскую блокаду, а ныне проживающая в минском микрорайоне Чижовка, категорически против заваривания мусоропроводов. Женщине тяжело ходить, и выносить мусор во двор, даже при наличии лифта, ей очень неудобно. Тем более что до лифта еще нужно преодолеть несколько ступенек на входе и в подъезде.

Родители двойняшек-шестиклассников 34-летние Жанна и Эдуард, работающие на Минском автомобильном заводе, не видят в мусоропроводе никакой необходимости. Каждое утро они вручают своим детям мусорный пакет, который они выбрасывают в контейнер по пути в школу. Как полагают родители, такой подход оптимален с санитарно-гигиенической точки зрения.

Убежденный коммунист Николай Степанович, который проживает в Малиновке и летом отпраздновал 82-летие, по-большевистски прямо заявил корреспонденту «Автопаруса», что, если заварят мусоропровод, он будет выставлять свой мусор на лестничную площадку или вообще ставить в лифт. Пенсионер считает мусоропроводы одним из достижений социализма, поэтому данный вопрос для него касается не только комфорта, но и имеет идеологическую значимость.

Молодая пара, 23-летний Антон и 22-летняя Марина заявили, что будут всеми силами добиваться заваривания мусоропровода в своем доме по улице Тикоцкого в микрорайоне Зеленый Луг. Ребята готовятся стать родителями, поэтому очень недовольны наличием столь мощного источника инфекции в доме.

В настоящее время мусоропровод заваривают в том случае, если «за» высказываются 50% + 1 житель подъезда. Как показывает практика, свои достаточно весомые аргументы имеются у каждой из сторон, поэтому решать данный вопрос следует с участием всех профильных ведомств, включая санстанцию и социальные службы.

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