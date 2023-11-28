Звезда кинофильма «Я шагаю по Москве» попал в больницу

77-летний Евгений Стеблов рассказал телеграм-каналу «Абзац», что он попал в клинику и пережил операцию:

Я был в больнице, мне сделали операцию. Теперь восстанавливаюсь дома. Катастрофического ничего не произошло, все - в рамках возрастных изменений.

Свой диагноз Стеблов называть не стал, но уточнил, что с ним сейчас все «более-менее хорошо».

Стеблова зрители знают по ролям в лентах «Я шагаю по Москве», «Слушатель», «По семейным обстоятельствам», «Урок литературы» и многим другим.