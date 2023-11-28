Париж вздрогнул, когда нашлась пропавшая на четверть века светская львица

Красавица-парижанка Бланш Монье исчезла из поля зрения, когда ей было 26 лет. В 1875 году она была французской светской львицей, которая пыталась найти жениха. Но это желание ей обошлось слишком дорого.

Как выяснилось, наследница огромного состояния 25 лет провела в аду, который устроила ей собственная мать. Известно об этом стало тогда, когда в 1901 году генпрокурор Парижа получил письмо, где говорилось, что известная в городе семья четверть века хранит страшную тайну.

Хочу сообщить о чрезвычайном происшествии. Речь идет о деве, которая заточена в особняке госпожи Монье. Она живет впроголодь, в своих нечистотах более 25 лет, - говорилось в послании.

Когда офицеры вошли в здание, они обнаружили то, что потрясло всю страну. В маленькой комнате на чердаке, в остатках еды и собственных фекалиях, со спутанными волосами там лежала женщина неопределенного возраста.

Это была Бланш - дочь Луизы, которая таинственно исчезла 25 лет назад. Бланш была истощена и весила всего 30 килограмм.