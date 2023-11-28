Париж вздрогнул, когда нашлась пропавшая на четверть века светская львица

Красавица-парижанка Бланш Монье исчезла из поля зрения, когда ей было 26 лет. В 1875 году она была французской светской львицей, которая пыталась найти жениха. Но это желание ей обошлось слишком дорого.
Как выяснилось, наследница огромного состояния 25 лет провела в аду, который устроила ей собственная мать. Известно об этом стало тогда, когда в 1901 году генпрокурор Парижа получил письмо, где говорилось, что известная в городе семья четверть века хранит страшную тайну.
Хочу сообщить о чрезвычайном происшествии. Речь идет о деве, которая заточена в особняке госпожи Монье. Она живет впроголодь, в своих нечистотах более 25 лет, - говорилось в послании.
Когда офицеры вошли в здание, они обнаружили то, что потрясло всю страну. В маленькой комнате на чердаке, в остатках еды и собственных фекалиях, со спутанными волосами там лежала женщина неопределенного возраста.
Это была Бланш - дочь Луизы, которая таинственно исчезла 25 лет назад. Бланш была истощена и весила всего 30 килограмм.
Как выяснилось, родная мать устроила ей страшную тюрьму за то, что девушка влюбилась и хотела выйти замуж за адвоката намного старше себя. Луиза была против и насильно заперла дочь.
Жестокая мать не понесла наказание: через пару недель после того, как был раскрыт ужас ситуации с ее дочерью, она умерла от сердечного приступа. Бланш также не смогла вернуться в общество.
Женщина не восстановилась ни физически, ни морально. И остаток жизни провела в психиатрической больнице, где скончалась в 64 года в 1913 году.