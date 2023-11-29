Школьное питание: невкусная обязаловка или полезная и питательная еда?

00:40 2023-11-29
Школьное питание: невкусная обязаловка или полезная и питательная еда?

Школьные завтраки и обеды не ругал только ленивый. Дети говорят — невкусно, родители — однообразно. Когда узнали, что около 75% школьной еды идет в отходы, проблемой занялись на высоком уровне. Журналист «Автопаруса» попытался разобраться в ситуации.

Детям не нравится еда в школьных столовках — это факт. Основные претензии — однообразно, пресно, часто горячие блюда подают остывшими. Немало зависит и от личных пристрастий: один не любит кашу, другой не признает котлеты, третий на первое ест только молочный суп и т. д.

Как рассказала журналисту «Автопаруса» работница комбината школьного питания Мария Игнатьевна, причина невкусной еды еще и в том, что среди современных детей много аллергиков и ребят с повышенной чувствительностью организма. Руководство КШП и школьные администрации просто перестраховываются, боясь навредить таким детям, и запрещают добавлять в пищу приправы, специи и прочие добавки, которые считаются безопасными, но могут вызвать аллергическую реакцию. А заодно минимизируют и количество добавляемой соли.

Вот и получается, что даже качественная котлета из отборного мяса получается пресной и несоленой. Современные дети, привыкшие дома ко всяким кетчупам, соусам и прочим приправам, отказываются есть такую еду.

Да, для детей с аллергической реакцией, диабетом и прочими проблемами со здоровьем предусмотрен отдельный стол. Но ведь никакой гарантии нет, что кому-то из учеников не подойдет то или иное блюдо (приправа, продукт). А безвкусная каша на воде или пресная котлета гарантированно никакой неожиданной реакции не вызовут.

Проанализировав ситуацию, чиновники профильных министерств и ведомств решили разнообразить школьное меню, добавив в него блюда, которые нравятся детям. Пилотный проект был реализован в 20 школах — и, как рассказала Мания Игнатьевна, он оказался успешным. В меню были добавлены такие блюда, как картофельная бабка, бургеры, пельмени, запеченная голень курицы, хот-доги и т. п. В результате в некоторых школах, где проводился пилотный проект, количество пищевых отходов снизилось до 10-20%.

Уже решено, что переход на новое меню будет поэтапно осуществляться и другими школами по всей стране. Хочется верить, что нововведения окажутся успешными и школьники будут получать не только полезную, но также вкусную и питательную еду.

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