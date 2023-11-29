Как обязать владельцев собак убирать за питомцами на улице?

23:30 2023-11-29
Как обязать владельцев собак убирать за питомцами на улице?

Животные не могут отвечать за свои действия, а вот многих владельцев домашних питомцев не мешало бы привлечь к ответственности — таково мнение многих жителей столичных многоэтажек.

Конфликты между хозяевами собак и остальными жильцами случались всегда. Первые считают, что их питомцам все дозволено, вторые убеждены, что собакам в принципе не место в городской квартире (за исключением самых маленьких пород — пекинесы, йорки и т. п.). Разобраться в ситуации попытался корреспондент «Автопаруса».

Одна из главных претензий к хозяевам собак — то, что они не убирают экскременты за своими питомцами во время выгула. Как пожаловалась корреспонденту «Автопаруса» мать троих детей Татьяна, проживающая в Минске на улице Германовской, очень неприятно, когда маленький ребенок постоянно наступает на собачьи фекалии. Фактически малыша нельзя отпустить в сторону от тротуара даже на пару метров, поскольку все вокруг загажено. Проблема особенно ощущается весной, когда начинает таять снег. Как с грустью отметила Татьяна, во дворах и на улицах творится такое, что создается впечатление общественного туалета для собак.

При этом многие собачники очень даже приятные в общении, вежливые люди. Это отметили практически все собеседники корреспондента «Автопаруса» — от молодежи до людей в возрасте. Но когда такой приятный человек после выгула собаки оставляет на газоне ее экскременты, то он очень сильно портит впечатление о себе.

Чтобы получить объективную картину, корреспондент «Автопаруса» побеседовал и с владельцами собак. Но откровенного диалога не получись: хозяева питомцев считают, что к ним излишне придираются. Как заявил 74-летний Василий Львович, владелец крупной немецкой овчарки, его собака не виновата, что во всей округе нет обустроенных площадок для выгула, а убирать за ней он не намерен, потому что ему «трудно сгибаться».

На отсутствие специальных мест для выгула жалуются и другие владельцы собак, при этом даже наличие такой площадки не всегда решает проблему, потому что животные часто конфликтуют между собой.

Однако правота в данном споре однозначно на стороне тех, кто собак не имеет. Люди не должны ходить по собачьим экскрементам и вдыхать их испарения, особенно это касается маленьких детей, чувствительных к любой инфекции. А если кто-то из собачников не желает убирать за своими питомцами, его можно и нужно привлекать к административной ответственности.

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