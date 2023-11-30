Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчика» в Большом театре Москвы и поставил своего в Петербурге

Балетмейстер Николай Цискаридзе решил поставить собственную версию балета «Щелкунчик» в театре им. Леонида Якобсона, сообщает Газета.ру.

Как уточняет издание, премьера состоится 3, 4 и 5 декабря в Петербурге на главной сцене БДТ. В постановке использована «классическая» хореография Василия Вайонена, которую отредактировал Цискаридзе.

Он заявил, что хочет, чтобы этот спектакль понравился и взрослым, и детям.

Недавно Цискаридзе раскритиковал менеджмент Большого театра в Москве из-за «Щелкунчика». По мнению балетмейстера, череда показов этого балета в предновогодний сезон может вызвать проблемы со здоровьем у артистов, потому что им не оставили время на восстановление.