Король Британии Карл III попал в центр скандала из-за расизма

Нидерландское издание книги журналиста Омида Скоби, рассказывающее о закулисье британской монаршей семьи, вызвало в Англии скандал, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

В книге упомянуты обвинения в расизме, которые прозвучали в интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри из США.

В английском издании Скоби написал, будто расистские высказывания допускали 2 члена королевской семьи Британии, и ему известны их имена. Но законодательство Англии обнародовать их не разрешает.

А в нидерландском издании имена этих особ названы напрямую. Как утверждает британский журналист Пирс Морган, там написано, что «тайными расистами» будто бы были король Карл III и жена принца Уильяма.