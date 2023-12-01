Портрет современной любовницы: это отнюдь не молодая девушка в вызывающем мини

10:08 2023-12-01
Портрет современной любовницы: это отнюдь не молодая девушка в вызывающем мини

Похитительницы чужих мужей сегодня выглядят совсем иначе, чем раньше. Это совершенно другой типаж, не вписывающийся в прежние стандарты.

Как правило, многие представляют себе любовницу молодой, наглой, капризной, практичной, эгоистичной особой, с ярким макияжем, вызывающим гардеробом, охотницей за большими деньгами и дорогими подарками.

Однако хищные завоевательницы с ногами от ушей, 20-летние красотки уже не в тренде. Хотя безусловно, они тоже еще встречаются. Сейчас на авансцену выходят дамы бальзаковского возраста - эффектные, ухоженные, опытные женщины, которым за 40 (а иногда и далеко за 40).

Они хорошо сохранились, старательно следят за собой, стильные, элегантные, стройные. Самое главное, они категорически не хотят замуж.

Все это замужнее "счастье" зрелые женщины уже пережили и научились ценить независимость и удовольствия.

Они вырастили детей и хотят жить для себя и получать радость от интимных утех и интересного общения. То есть, иметь все, чего были лишены в неудачном браке.

Обычно это разведенки, уставшие от борщей и котлет, но раскрывшие свою сексуальность в полной силе. Традиционная и скучная близость с партнером их больше не устраивает.

Они обеспечены, самодостаточны и не брезгуют мужчинами, которые не блещут богатством, но при этом обращают внимание на интеллект избранника.

Этим женщинам прежде всего нужен хороший любовник и друг для душевного общения.

Они предпочитают свободные отношения без обязательств с приятным досугом время от времени.

Современные любовницы ценят свою и чужую свободу, не устраивают сцен и не лезут в семейную жизнь любовника.

В интимных делах они особенно хороши: любят эксперименты, проявляют инициативу и не строят из себя скромниц.

Сегодня даже женщины возраста 50-55 лет пользуются успехом у молодых мужчин, именно благодаря обретенному обаянию, мудрости, богатому опыту и умению подать себя в лучшем виде.

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