Камеры видеонаблюдения во дворах приводят к конфликтам между жильцами

На первый взгляд, камеры видеонаблюдения — очевидное благо. С их помощью можно восстановить картину событий во дворе, найти нарушителей общественного порядка, установить обстоятельства преступлений и иных противоправных действий. Отснятый материал может использоваться в качестве юридически значимого аргумента при доказательстве чьей-то вины или невиновности, а также в ходе судебных разбирательств и иных подобных ситуациях.

Как говорит большинство опрошеных, наличие камер особенно актуально в связи с тем, что во дворах постоянно гуляют дети, в отношении которых возможны различные посягательства. Кроме этого, злоумышленников привлекают многочисленные автомобили, которые можно если не угнать, то разукомплектовать или просто повредить из хулиганских побуждений.

Чем же аргументируют свою позицию противники камер видеонаблюдения?

Корреспондент «Автопаруса» побеседовал с некоторыми такими минчанами, и результаты оказались неожиданными.

Так, 27-летний Андрей, работающий мастером на Минском автозаводе, живет один. Как признался мужчина корреспонденту «Автопаруса», он ведет активную жизнь современного холостяка. Попросту говоря, Андрей очень любит женское общество — но не желает, чтобы приходящие к нему в гости девушки попадали на камеры видеонаблюдения, поскольку некоторые из них проживают неподалеку, и более того — являются замужними женщинами.

Мужчина не хочет, чтобы из-за чьего-то возможного любопытства (вдруг кто-то захочет посмотреть отснятый материал) у его подруг появлялись проблемы.

Аналогичного мнения придерживается 32-летняя Юлия, сотрудница Минского хладокомбината. Женщина считает, что видеосъемка во дворах может приравниваться к вторжению в личную жизнь людей, а отснятый видеоматериал в некоторых случаях может использоваться для шантажа, запугивания и иных противоправных действий.

Как полагает активный сторонник видеонаблюдения, 54-летний Валерий, без камер в наше время не обойтись. По словам мужчины, после того как их установили на его доме в Серебрянке, обстановка во дворе стала намного тише и спокойнее, а количество фактов хулиганства и других правонарушений свелось практически к нулю.

А чтобы не задевать чувства тех, кто ревностно относится к своей частной жизни, необходимо на видных местах вешать предупреждающие таблички о том, что ведется видеонаблюдение.